Provincia ofreció a ATE continuidad del IPC y una suba salarial del 7%

Además, establece el pago de bonos extraordinarios no remunerativos

El Gobierno de Neuquén presentó una nueva propuesta salarial a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que contempla la continuidad de la actualización por inflación mediante el IPC durante un año, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.

El ofrecimiento incluye dos incrementos salariales acumulados del 7%: un 4% en noviembre de este año y un 3% en enero de 2027. Además, establece el pago de bonos extraordinarios no remunerativos por un total de $890 mil, distribuidos en dos cuotas.

La propuesta también mantiene la compensación por ropa de trabajo con actualización por IPC y plantea un salario mínimo líquido de $1.560.000 de bolsillo para determinados trabajadores estatales con jornada completa, a partir de agosto de 2026.

El acuerdo será analizado por las asambleas de ATE, mientras que el Ejecutivo provincial continuará las negociaciones con otros gremios estatales como UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp).