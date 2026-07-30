Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

La neblina obliga a mantener mayor precaución.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada que empezó con la presencia de neblina.

La temperatura máxima esperada es de 13° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.

El viento se presentará del noreste a 16 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudeste a 18 kilómetros con ráfagas que podrán llegar a los 77 kilómetros en la hora.

El cielo estará cubierto en el día y para la noche seguirá cubierto y ventoso.

Para el viernes se indica una máxima de 15 y la mínima descenderá a los 2° bajo cero.