Neuquén: llegaron a trabajar y encontraron un hombre tirado en el piso tras caer desde 8 metros de altura

El hombre cayó desde el techo y está en estado reservado en el Castro Rendón

Los trabajadores de la empresa Irmansur ingresaron al galpón para iniciar la jornada laboral y encontraron un hombre gravemente herido, tirado en el piso, al parecer tras caer desde 8 metros de altura.

Inmediatamente dieron aviso al SIEN, al servicio de emergencia y a la policía, que ahora trata de establecer porqué el hombre caminaba por el techo del galpón.

La primera hipótesis es que pisó en una chapa y que esta cedió por el peso, ya que era de plástico, de tipo traslúcida. Ello porque en el techo estaba el agujero por donde habría caído.

En diálogo con LU5, la policía informó que la situación ocurrió el miércoles por la mañana. Y que ahora se investiga por qué el hombre caminaba por el techo, si había una intención de robo, de ocultarse o algún otro motivo.

Tras caer, la persona sufrió múltiples y graves heridas que obligaron su traslado al hospital regional Castro Rendón donde permanece internado, en estado reservado.