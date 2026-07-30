Accidente aéreo de San Juan: bomberos de Cutral Co se solidarizaron con la tragedia que tuvo siete muertos

Brindaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co se expresaron a través de las redes sociales oficiales sobre el accidente aéreo donde siete personas murieron, en San Juan.

El lamentable hecho ocurrió el miércoles por la tarde, en un área inhóspita del parque provincial Ischigualasto. En el helicóptero, un Bell 412, se desplazaban siete personas.

El vehículo aéreo fue contratado por la Agencia Federal de Emergencias y el personal hacía una capaciatación para el combate de los incendios forestales. Se inició la investigación judicial.

En tanto, desde Cutral Co, la institución expresó sus “más sinceras condolencias por el trágico accidente aéreo ocurrido en la provincia de San Juan”.

Luego detallaron la nómina de las víctimas fatales. “Acompañamos con profundo pesar a las familias, amigos y compañeros de:

• Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

• Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

• Rubén Castro, jefe de Bomberos de San Juan.

• Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de San Juan.

• Matías Valenzuela, piloto.

• Andrés Bosch, brigadista.

• Rodrigo Aimetta, brigadista.

“Honramos la vocación de servicio y el compromiso con el que desempeñaron su labor. Q.E.P.D”, concluyó el mensaje de condolencias.