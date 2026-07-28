Proyecto GNL: el 40 % de la inversión quedará en Cutral Co y Plaza Huincul

Es porque la planta separadora de gases estará ubicada a 15 kilómetros de la comarca petrolera.

Después de la presentación que los gerentes del proyecto Argentina LNG en las dos ciudades, se conocieron más datos sobre el desarrollo del gas natural licuado (GNL).

El intendente Ramón Rioseco hizo referencia a los detalles brindados por la gerencia de la iniciativa y destacó la importancia de la inversión que se proyecta y el impacto para la comarca petrolera. “Serán dos plantas, una estará acá a 15 kilómetros de Cutral Co. Es una planta separadora de gases”, dijo.

Los gerentes ampliaron sobre cómo se desarrollará el upstream y la cantidad de pozos que se alcanzará hacia el 2030 sobre las áreas Meseta Buena Esperanza, Las Tacanas y Aguada Villanueva Norte.

“Es una inversión de 30 mil millones de dólares. Es un proceso que comenzaría en el primer cuatrimestre de 2027, con la construcción de las plantas”, aclaró. El jefe comunal explicó que la inversión prevista para la planta separadora de gases “se lleva casi un 40 % de la inversión, del orden de los 8 mil millones de dólares”.

La expectativa es que no solo se ocupe mano de obra en la etapa de construcción de esta planta, sino también en el mantenimiento, operación y todo lo relacionado al upstream. “Por eso hay que armar un esquema de capacitación en conjunto, tanto para las empresas, pymes, y trabajadores. Tenemos que prepararnos para ese momento”, subrayó.

La llegada de los gerentes de Argentina LNG fue la primera y habrá una nueva visita en agosto. Además, está prevista una audiencia pública.

“Este proyecto nos pone en el centro de la escena nuevamente en Cutral Co y Plaza Huincul. Nos parece interesante porque es una megainversión”, concluyó.