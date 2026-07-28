Amanda Muñoz presenta un libro que reconstruye la historia de Piedra del Águila

Una obra que recorre el origen y la evolución histórica de la localidad

La escritora e investigadora neuquina Amanda Muñoz presentará este miércoles su libro “Emerger de un pueblo. Piedra del Águila 1897-2026”, una obra que recorre el origen y la evolución histórica de la localidad cordillerana a través de documentos, testimonios y relatos que forman parte de la memoria colectiva.

La presentación se realizará a las 18 horas en el Centro Cultural Alberdi de Neuquén capital, ubicado en Alberdi 12, en el marco de una nueva edición del ciclo Gente de Palabra, organizado por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia.

Según se informó desde la Subsecretaría de Cultura, el libro es resultado de varios años de investigación y reconstruye el proceso de conformación de Piedra del Águila desde los primeros años del Departamento Collón Curá hasta la actualidad. La publicación reúne material histórico que permite conocer los cambios sociales, culturales y comunitarios que atravesó la localidad.

Amanda Muñoz, nacida en Las Lajas, desarrolló desde joven un interés por la historia regional. A lo largo de su trayectoria integró la Junta de Estudios Históricos de la Provincia del Neuquén, fue miembro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Neuquén y colaboró con la revista Por Siempre Neuquén. También ejerció como corresponsal periodística durante los años en que residió en Piedra del Águila.

El encuentro contará con la participación de Mario Márquez y Clelia Galise, quienes acompañarán a la autora durante la presentación de la obra.

La actividad forma parte del ciclo Gente de Palabra, una propuesta destinada a promover el intercambio entre escritores, investigadores y lectores, además de difundir las producciones literarias y el patrimonio histórico y cultural de la provincia.