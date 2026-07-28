JOSÉ ALBERTO CONTRERAS

QEPD Necrológica

14/10/1960 – 28/07/2026

“Con el corazón lleno de tristeza, pero agradeciendo el tiempo compartido, te despedimos con todo el amor del mundo. Tu esposa, hijo, familiares y amigos.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 29/07/2026 a las 13:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.