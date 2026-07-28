El CFP N°22 abrió la inscripción para los cursos del segundo cuatrimestre

La oferta educativa incluye cursos vinculados a la administración, la informática, los idiomas, la gastronomía, el diseño y los servicios

El Centro de Formación Profesional (CFP) N°22 anunció la apertura de las inscripciones para los cursos correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026, con una amplia propuesta de capacitaciones destinadas a quienes buscan adquirir herramientas para el mundo laboral o fortalecer sus conocimientos en distintos oficios.

La oferta educativa incluye cursos vinculados a la administración, la informática, los idiomas, la gastronomía, el diseño y los servicios, brindando oportunidades de formación con rápida salida laboral.

Los cursos disponibles son:

Mucama.

Operador de Herramientas de Diseño Gráfico y Comunicación.

Auxiliar Panadero.

Auxiliar Pastelero.

Inglés A2.

Secretariado Administrativo Contable.

Operador de Informática para la Administración y Gestión (turno mañana y turno tarde).

Taller de Pintura sobre Cerámica.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede central del CFP N°22, ubicada en Salta 650, o consultar en el Anexo de Lago Espejo y Ramos Mejía, en barrio Parque Este. Para mayor información también se encuentra disponible el teléfono (0299) 4965789 y las redes sociales oficiales del establecimiento.