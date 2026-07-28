La Policía del Neuquén incorporó 177 nuevos agentes de Seguridad y Penitenciario

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini

La Policía de la Provincia del Neuquén incorporó este martes 177 nuevos agentes de los Cuerpos de Seguridad y Penitenciario, quienes finalizaron su formación y prestaron juramento de fidelidad al orden constitucional durante una ceremonia oficial.

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto a autoridades provinciales y de la fuerza policial. Durante la ceremonia, los flamantes efectivos recibieron sus despachos y el equipamiento de protección balística que utilizarán en el cumplimiento de sus funciones.

Además, se reconoció a los mejores promedios de ambas promociones por su desempeño académico. Con esta incorporación, la Policía del Neuquén fortalece su capacidad operativa para continuar brindando seguridad y protección a la comunidad.