Parque Oeste invita a un taller sobre alimentación durante el embarazo

Estará a cargo de profesionales del hospital

Parque Oeste, en conjunto con el hospital de Cutral Co, llevará adelante el taller “En camino hacia un embarazo saludable”, una propuesta destinada a promover hábitos de alimentación saludables durante el embarazo y la lactancia.

El encuentro se realizará mañana miércoles 29 de julio, a partir de las 14:00 horas, en la sede del barrio Parque Oeste.

La capacitación estará a cargo de las profesionales licenciada Neyen Cabana (Nutrición), licenciada Victoria Giménez (Nutrición) y la médica Carina Valdiviezo, quienes brindarán información y recomendaciones para favorecer un embarazo saludable a través de una correcta alimentación.

La organización está a cargo de las Residencias del hospital de Cutral Co y la comisión vecinal del barrio, con el objetivo de acercar herramientas de prevención y promoción de la salud a la comunidad.

Las personas interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa comunicándose al 299 528-9041. La participación es gratuita y los cupos son limitados.