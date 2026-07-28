Kristalina Georgieva recorrió Loma Campana y destacó el potencial energético de Vaca Muerta

Junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó este martes el yacimiento Loma Campana de YPF, en Vaca Muerta, junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín.

La comitiva llegó al principal desarrollo petrolero de la cuenca neuquina en un operativo especial que incluyó traslado aéreo y un tramo final en helicóptero. Georgieva arribó cerca de las 10.30 y fue recibida también por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Durante la recorrida, la titular del FMI conoció un equipo de perforación de última generación y mantuvo reuniones con representantes de empresas de servicios petroleros que operan en la región. Entre las firmas presentes estuvieron TSB y MARBAR, vinculadas a servicios para la industria hidrocarburífera, además de SLB y DLS, especializadas en perforación y terminación de pozos.

Además, Georgieva dialogó con trabajadores que desarrollan sus tareas diariamente en Vaca Muerta y recibió detalles sobre los procesos productivos del área.

Loma Campana es uno de los bloques más importantes de la formación no convencional y actualmente aporta alrededor del 16% del petróleo que produce Argentina en Vaca Muerta.

Desde YPF señalaron que la visita se dio en el marco del crecimiento estratégico de la compañía, que impulsa proyectos como VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG, iniciativas destinadas a ampliar la capacidad exportadora de energía del país.

Según la petrolera, estos desarrollos permitirán que Argentina avance hacia un perfil exportador energético y generen ingresos adicionales por más de 30.000 millones de dólares anuales a partir de 2030.

En paralelo, YPF continúa con su estrategia de diversificación, que incluye el desarrollo offshore y la expansión en energías renovables, donde la empresa informó que cuenta con 18 proyectos en operación y construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 GW.