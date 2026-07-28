En Plaza Huincul se presentó el proyecto Argentina LNG que impulsa YPF

El equipo de representantes estuvo en lunes en la comarca petrolera.

El intendente Claudio Larraza encabezó la reunión con representantes del proyecto Argentina LNG, iniciativa liderada por YPF S.A. que tiene como objetivo transformar el gas producido en Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) para su exportación hacia distintos mercados internacionales.

El proyecto contempla importantes inversiones en infraestructura, producción y logística, posicionándose como uno de los desarrollos energéticos más relevantes del país.

La exposición se realizó el pasado lunes 27 de julio en Plaza Huincul y estuvo a cargo de Alejandro Antoff, gerente de Proyectos de Infraestructura; Débora Denholm, gerenta de Infraestructura y Proyectos; y Tamara Funes, gerenta de Asuntos Públicos de Argentina LNG.

Durante la presentación se abordaron los principales aspectos del desarrollo de Argentina LNG, haciendo especial hincapié en la necesidad de planificar con anticipación la formación del recurso humano, el fortalecimiento de las empresas locales y la articulación con proveedores regionales, considerando la demanda que generará el proyecto durante sus distintas etapas de ejecución.

En este sentido, se destacó que la capacitación será un factor estratégico para que las comunidades de Plaza Huincul y Cutral Co puedan aprovechar las oportunidades vinculadas al desarrollo del GNL, promoviendo la formación de trabajadores, técnicos y profesionales que acompañen el crecimiento de la actividad energética.

El proyecto Argentina LNG constituye una de las iniciativas energéticas más importantes previstas para los próximos años y se proyecta como un motor para la generación de inversiones, empleo y desarrollo económico, con impacto directo en Neuquén y en la Comarca Petrolera.

Diversos referentes provinciales han señalado que Plaza Huincul y Cutral Co tienen la oportunidad de consolidarse como un hub logístico y de servicios vinculado al desarrollo del GNL, lo que refuerza la importancia de comenzar a preparar desde hoy a las empresas, las instituciones y el capital humano de la región.

Desde la Municipalidad de Plaza Huincul se continuará promoviendo instancias de articulación con organismos públicos y privados que permitan acercar información, fortalecer la capacitación y generar las condiciones necesarias para que la ciudad sea protagonista de esta nueva etapa del desarrollo energético de la provincia.

Del encuentro participaron además la subsecretaria de Capacitación, Soledad Almendra y el subsecretario de Industria y Tecnología, Rodrigo Carrasco, quienes se interiorizaron sobre el alcance del proyecto y las oportunidades que representa para la provincia y particularmente para la región Comarca.