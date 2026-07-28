Jubilados municipales de Cutral Co tendrán su día: 2 de agosto

La fecha coincide con el primer encuentro que hubo.

El día del jubilado municipal de Cutral Co fue creado y aprobado por ordenanza del Concejo Deliberante. La fecha fue instituida para el 2 de agosto.

La iniciativa fue remitida por el intendente Ramón Rioseco y a instancias del grupo Vivir la Vida, que integran jubiladas y jubilados del municipio que se empezaron a reunir en esa fecha por primera vez y mantuvieron los vínculos, más allá de haber finalizado su tarea en la comuna.

La intención de instituir un día como este busca reconocer el compromiso, la responsabilidad a través de los años trabajados para el municipio. A la vez consideraron que es un “acto de justicia, gratitud y memoria colectiva”.

Y destacan el compañerismo que trascendió a la labor cotidiana que tuvieron en sus áreas de servicio.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los nueve integrantes del Concejo Deliberante en la sesión del jueves pasado.