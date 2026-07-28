Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este martes una jornada con viento, pero de menor intensidad a la del lunes.
La temperatura máxima esperada es de 13° Centígrados y la mínima de 5° hacia la noche.
El viento se presentará del noroeste a 18 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudoeste a 24 kilómetros con ráfagas de 42.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche se cubrirá.
Para el miércoles , la temperatura máxima será 8° Centígrados y la mínima de 7° Centígrados, con lluvias débiles y dispersas.