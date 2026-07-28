Cutral Co: los vieron por las cámaras y frustraron un robo de un comercio céntrico de Cutral Co

Tres personas fueron demoradas por el personal del Comando Radioeléctrico de Cutral Co.

Una rápida intervención policial, logró frustrar un robo en un comercio céntrico de Cutral Co. Varios objetos que fueron secestrados y tres personas quedaron demoradas.

El hecho fue advertido a través del Centro de Monitoreo Urbano y se le dio inmediata intervención a los efectivos del Comando Radioeléctrico. Todo ocurrió en la madrugada del domingo. Las tres personas demoradas se presume que están involucradas en el robo.

Desde la Policía se informó que el procedimiento se inició alrededor de la 1:38, luego de un llamado que alertó sobre la presencia de varones que intentaban ingresar a un local comercial ubicado sobre calle Tucumán.

De inmediato, el personal del Centro de Monitoreo se realizó el seguimiento mediante las cámaras de seguridad, logró confirmar que los sospechosos habían forzado la reja de acceso e ingresado al inmueble.

Al arribar al lugar, el personal policial identificó a una persona que permanecía en la vereda y, al constatar que la puerta del comercio se encontraba abierta, ingresó al local para realizar una inspección.

En el interior, los efectivos demoraron a un hombre que intentaba escapar por una ventana del baño y, posteriormente, localizaron a otro sospechoso oculto sobre el techo del edificio.

Durante la inspección, los uniformados constataron que los presuntos autores ya habían reunido diversa mercadería en bolsas, aparentemente con la intención de sustraerla.

Minutos después, el propietario del comercio se hizo presente y verificó daños en la puerta de ingreso, además de reconocer la mercadería preparada para su traslado.

El hecho fue esclarecido en el lugar y se evitó la sustracción de los elementos del comercio. Los demorados fueron trasladados a la unidad policial, y quedaron a disposición de la justicia, mientras se continúan con las actuaciones correspondientes