Finalizó el Torneo de Invierno de Futsal en Plaza Huincul

Extremo se quedó con el titulo en dos categorías y Fotaleza en una sola

En la ciudad de Plaza Huincul concluyó el Torneo de Invierno de Futsal, una competencia que convocó a las categorías 2014, 2015 y 2016 durante el receso escolar. El certamen tuvo como propósito brindar un espacio de juego y asegurar la continuidad deportiva de los equipos infantiles en este periodo.

En la categoría 2014, el equipo Extremo obtuvo el primer puesto, mientras que Mil Rayitas quedó en la segunda posición. En la categoría 2015, Extremo repitió el título y Dorados finalizó como subcampeón. Por último, en la categoría 2016, el conjunto Fortaleza se consagró campeón.

Esta iniciativa contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Plaza Huincul, como parte de una política para promover la participación y el desarrollo de las categorías formativas en la localidad.