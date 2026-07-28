Fortaleza Juniors sigue en la búsqueda de jugadores

Buscan además, competir en torneo por fuera de Cutral Co y Plaza Huincul

El club de la comarca, que viene siendo protagonista de distintos torneos tanto en la ciudad de Cutral Co y Plaza Huincul como en torneos en localidades vecinas busca seguir sumando jugadores a sus categorías.

Fortaleza busca jugadores en las siguientes categorías. 2012, 2013, 2014 y 2015. La idea es que los chicos de las categorías anteriormente mencionadas puedan seguir participando en torneos que se realizan en otras localidades.

Quienes deseen participar de las categorías se pueden comunicar al 2995273637