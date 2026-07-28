Felipe Pigna estará en la Feria del Libro y Expo Vocacional de Cutral Co

La feria y la expo se realizan los días 6, 7 y 8 de agosto

Los días 7 y 8 de agosto, el Centro Cultural José Héctor Rioseco será la sede del festival del libro y expo vocacional denominado “El Mundo en Letras”. Esta iniciativa gratuita tiene como objetivo promover el encuentro con la lectura y ofrecer alternativas de formación académica y profesional a la comunidad.

El evento contará con presentaciones de libros, charlas con escritores, actividades culturales y espacios destinados a instituciones educativas y editoriales. La propuesta incluye una expo vocacional diseñada para acompañar a los jóvenes en la planificación de sus proyectos de estudio y trabajo.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, señaló que el objetivo principal de este encuentro son los niños y jóvenes. En su discurso, manifestó que la feria busca consolidar una mejor educación y sociedad, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la provincia, las escuelas, los docentes y las familias para convertir el evento en una celebración de la cultura local.

Cronograma de actividades

La grilla para las jornadas mencionadas se desarrollará de la siguiente manera: