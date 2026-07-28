EPAS advierte por el aumento de la turbidez: piden cuidar el agua

Porl fuerte temporal de nieve y lluvias en la región

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que el fuerte temporal que afectó al norte neuquino provocó un marcado incremento en la turbidez de los ríos, una situación que ya impacta en el servicio de agua potable en Andacollo y Chos Malal y que podría repercutir también en el abastecimiento de Cutral Co y Plaza Huincul.

Si bien el sistema que abastece a la comarca petrolera continúa operando con normalidad, desde el organismo recomendaron hacer un uso responsable del agua, ya que la elevada carga de sedimentos podría generar que el suministro llegue con mayor turbidez a los hogares.

En el Alto Neuquén, las intensas lluvias, nevadas y el viento elevaron la turbidez del río Neuquén, en Andacollo, y del río Curí Leuvú, en Chos Malal, hasta niveles que impiden su tratamiento para potabilización.