Un hombre en situación de calle murió dentro de un cajero automático en el centro de Neuquén

Un hombre en situación de calle, de aproximadamente 40 años, fue encontrado sin vida este martes por la mañana dentro de un cajero automático del banco ICBC, ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén.
El hallazgo se produjo cerca del inicio de la jornada laboral, cuando el personal de limpieza ingresó a la sucursal ubicada sobre Juan B. Justo 50 y encontró el cuerpo del hombre. De inmediato dieron aviso a la Policía.
De acuerdo con la información oficial, en una primera inspección no se detectaron signos de criminalidad. En el lugar trabajó personal de Criminalística junto al médico legista, mientras que el Ministerio Público Fiscal intervino para llevar adelante las actuaciones de rigor y determinar las causas de la muerte.