Cutral Co bailó al ritmo del tango en la primera Milonga solidaria

Lo recaudado fue destinado a colaborar con los gastos de una intervención quirúrgica de un integrante de la comunidad tanguera.

El Hall Foyer del Centro Cultural de Cutral Co fue escenario de la Primera Milonga Solidaria, una propuesta organizada por el taller de Tango Recreativo, coordinado por el profesor Hugo Oporto, que combinó la pasión por el tango con un fuerte compromiso social.

La iniciativa tuvo como objetivo demostrar que el tango trasciende la música y el baile para convertirse en un espacio de encuentro, amistad y solidaridad. En esta primera edición, lo recaudado fue destinado a colaborar con los gastos de una intervención quirúrgica de un integrante de la comunidad tanguera.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Cutral Co, del intendente Ramón Rioseco y de la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintia Ferreyra Mesa, quienes facilitaron las instalaciones del Centro Cultural para la realización del evento.

Los organizadores señalaron que esta fue la primera de una serie de Milongas Solidarias que buscarán consolidarse como una propuesta permanente, uniendo la difusión de la cultura popular con acciones solidarias en beneficio de quienes más lo necesitan.