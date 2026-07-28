MIRTA GÓMEZ

QEPD NECROLÓGICA

05/10/1953 – 28/07/2026

“Fuiste el corazón de nuestra familia, un ejemplo de fortaleza, ternura y generosidad. Aunque ya no podamos verte, sabemos que tu amor nos seguirá acompañando y guiando cada día”.

Descansa en paz. TE AMAMOS.

Tu familia.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 29/07/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.