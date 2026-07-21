Plaza Huincul: Realizan jornada solidaria en el barrio Centenario

Se realizará el "Perchero Solidario" y el "Tejetón de Mantas Solidarias"

La organización Red Solidaria Plaza Huincul-Cutral Co llevará a cabo una actividad denominada “Perchero Solidario” y el “3° Tejetón de Mantas Solidarias”. El encuentro tendrá lugar el próximo 26 de julio en la sede barrial del Barrio Centenario.

La jornada se desarrollará entre las 15:00 y las 18:00 horas en las instalaciones ubicadas en la intersección de Avenida 1° de Mayo y la calle Mérida. El objetivo principal de la convocatoria es la confección de mantas destinadas a personas que las necesiten.

En el marco del “Perchero Solidario”, se recibirán y distribuirán diversos artículos de invierno, tales como camperas, pulloveres, gorros, guantes y bufandas. Los organizadores invitan a los vecinos a sumarse a la tarea de tejido o a colaborar con la entrega de prendas de abrigo.