María Irma ganó el concurso en la primera Fiesta del Mate y el Pan Casero

En la premiación contó su secreto, el leudado hecho con tiempo y amor ❤

Con una importante convocatoria de vecinos y visitantes, Las Ovejas vivió el último fin de semana la novena edición de la Fiesta del Mate y el Pan Casero, una celebración que reafirmó su crecimiento como uno de los encuentros culturales más representativos del norte neuquino.

María Irma Canale, de 81 años y vecina de Nahueve, quien se consagró ganadora del certamen de pan casero y recibió un premio de 400 mil pesos.

Antes de la premiación conmovió al jurado al compartir la historia detrás de su elaboración: contó que comenzó a preparar el pan el jueves, haciendo la levadura “con tiempo y amor” y dejándola descansar antes de cocinar la masa en el tradicional horno a leña.

También recordó que aprendió ese oficio hace décadas, cuando se casó en Zapala, y que desde entonces el pan forma parte de su vida cotidiana. Su relato emocionó al público y sintetizó el espíritu de la fiesta: preservar los saberes, las tradiciones y el legado que pasa de generación en generación.

Uno de los principales atractivos fue el tradicional certamen que premió las mejores elaboraciones de pan casero en categorías como pan criollo, pan de campo, pan con betún, tortilla al rescoldo, pan saborizado y pan con chicharrón. También se desarrolló el concurso de mate, en sus modalidades amargo y dulce, donde se evaluaron aspectos vinculados a la preparación y presentación de esta infusión característica de la cultura argentina.

La programación incluyó además demostraciones de elaboración de pan y masa madre, degustaciones, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y presentaciones artísticas que convocaron a vecinos y visitantes durante toda la jornada.

Entre las actividades especiales se destacó la participación del sommelier de yerba mate, Matías Borzone, y de los chefs, Claudio Abraham y Nicolás Ruiz Díaz, quienes compartieron técnicas, conocimientos y experiencias vinculadas a la gastronomía regional.