Internas en el MPN: En Plaza Huincul todavía no reserva de color y en Cutral Co se constituyó la junta electoral

Desde esta semana, la Junta Electoral de Cutral Co atenderá en la seccional mientras se confecciona el padrón definitivo y hasta que venza el plazo para la presentación de listas.
En tanto que en Plaza Huincul se realizará este marte la reunión para la conformación de la Junta Electoral pero no hubo, hasta el lunes, reservas de color.
Cronograma en Cutral Co
Desde la seccional se informó que se fijó como sede de funcionamiento y atención de la Junta Electoral, la Seccional Cutral Co del Movimiento Popular Neuquino que está en la calle Sáenz Peña y Pernisek.
También quedaron establecidos los días y horarios de atención:
- Lunes, martes y miércoles de 16 a 18 horas a partir del día 20 de Julio y hasta el miércoles 12 de agosto.
- El jueves 13 de agosto el horario será desde las 16 horas hasta finalizar el día.
Para cualquier comunicación que quieran realizar las listas queda establecida la casilla de correo: seccionalccompn@gmail.com. Y toda la documentación deberá ser presentada en formato digital (al correo electrónico) y papel.