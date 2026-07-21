La campaña de vacunación estará en el barrio Otaño de Plaza Huincul

Este jueves 23 de julio se realizará una nueva jornada de vacunación en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Desde la cooperativa Copelco se informó que el equipo estará en el centro comunitario.
Desde las 11 y hasta las 13 se aplicarán las vacunas antigripales y se continuará con el calendario de adultos. Las personas pueden acercarse para su colocación.
El calendario para adultos incluye las de Hepatitis B y la antitetánica. El centro comunitario de barrio Otaño funciona en Antártida Argentina y Chubut.
Como ocurre en esta campaña se lleva adelante entre la cooperativa Copelco y el ministerio de Salud de Neuquén.