Internas en el MPN: habrá dos listas en Cutral Co para autoridades partidarias

Hubo dos reservas de color para estas elecciones que se realizará el próximo 23 de agosto

La Junta de Gobierno del MPN a nivel provincial convocó a elecciones partidarias en todas las seccionales. En Cutral Co se conformó la junta electoral y ya hubo dos reservas de color.

Actualmente el presidente de la seccional es el diputado Juan Sepúlveda, que forma parte de un sector partidario que dialoga permanentemente con el actual gobernador Rolando Figueroa. Este sector presentará una lista para la seccional pero no será el único.

Según confirmó Sepúlveda, habrá elecciones porque ya hubo reserva de color. En principio habrá una lista con el color verde aunque todavía no se difundieron los candidatos.

En tanto el sector que lidera Sepúlveda, irá con los colores tradicionales y tendría como candidato a José Escobar, hombre de trayectoria vecinalista.

La reconstrucción del MPN en Cutral Co arranca desde abajo porque no tuvieron candidato a intendente porque decidieron bajar la postulación de Omar Pérez casi a última hora para compartir lista con Comunidad. Finalmente Pérez fue electo concejal pero se pasó a las filas de La Libertad Avanza por lo que ese espacio de representación se perdió.

No obstante la estructura partidaria se fue fortaleciendo en los últimos meses, con apoyo del gobierno provincial y la convicción de que se podría reconstruir un espacio de poder a nivel municipal.

Los plazos electores comenzaron a correr, esta semana se comenzará con el padrón definitivo, la presentación de avales es el 13 de agosto y las elecciones el próximo 23 de agosto.