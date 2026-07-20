Empieza la semana en Cutral Co y Plaza Huincul: qué anuncia el pronóstico

Las ráfagas del sudeste a 28 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto y hacia la noche estará parcialmente nublado.

La temperatura máxima esperada es de 9° Centígrados y la mínima de – 3° hacia la noche.

El viento se presentará del sur a 10 kilómetros con ráfagas de 18 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudeste a 16 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará parcialmente nublado.

Para el martes, la temperatura máxima será de 3° y la mínima de 1°.