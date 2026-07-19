Registro Civil Móvil atenderá en Cutral Co este lunes

En el barrio 25 de Mayo

El Registro Civil Móvil estará presente en la ciudad de Cutral Co el próximo lunes 20 de julio, brindando atención a los vecinos del barrio 25 de Mayo.

La unidad móvil funcionará de 9 a 12 horas y se ubicará en la intersección de Las Cerezas y Los Ciruelos, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos trámites registrales sin necesidad de trasladarse a una oficina fija.

Desde la organización informaron que la atención será por orden de llegada y se otorgarán hasta 50 turnos, por lo que se recomienda a los interesados asistir con anticipación para asegurar un lugar.