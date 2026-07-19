Registro Civil Móvil atenderá en Cutral Co este lunes

El Registro Civil Móvil estará presente en la ciudad de Cutral Co el próximo lunes 20 de julio, brindando atención a los vecinos del barrio 25 de Mayo.
La unidad móvil funcionará de 9 a 12 horas y se ubicará en la intersección de Las Cerezas y Los Ciruelos, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos trámites registrales sin necesidad de trasladarse a una oficina fija.
Desde la organización informaron que la atención será por orden de llegada y se otorgarán hasta 50 turnos, por lo que se recomienda a los interesados asistir con anticipación para asegurar un lugar.