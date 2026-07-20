Plaza Huincul: habrá charla sobre la cría de porcinos

Será este martes 21.

Una propuesta de capacitación para mejorar la producción de porcinos se llevará a cabo este martes 21, en Plaza Huincul.

Desde la comuna se informó, a través de la subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar, que la capacitación se denomina “Manejo productivo en porcicultura”, que está destinada a fortalecer los conocimientos vinculados a la producción porcina.

La actividad se llevará a cabo este martes 21 de julio, a las 15:00 horas, en el Centro de Veteranos de Malvinas, ubicado sobre ruta provincial N° 17, en barrio Central.

La capacitación es organizada en conjunto con el Centro PyME-ADENEU y estará a cargo del médico veterinario Ariel Garralda, especialista en ganadería porcina de dicha institución.

Durante la jornada se abordarán contenidos relacionados con el parto, destete y recría, se brindarán herramientas técnicas para optimizar el manejo productivo de la actividad.

Las personas interesadas en participar podrán confirmar su asistencia comunicándose al 299 6222447 o al 299 6125395.