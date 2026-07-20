Huincul: estarán sin agua los barrios Uno y Central por la rotura del caño del EPAS

Desde el organismo provincial se informó que esta tarde se “detectó la fisura de una cañería que abastece de agua potable al Barrio Central y Barrio Uno de Plaza Huincul.”
El caño tiene desperfectos con mucha frecuencia pero ahora “debido a las dimensiones del ducto y las condiciones climáticas, las tareas con maquinas retroexcavadora se realizarán durante la jornada de mañana (martes 21)”, se informó desde el EPAS.
También se prevé que “en horas de la tarde el suministro quede normalizado”. Las tareas de reparación se harán en conjunto, EPAS y el municipio.
“Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del agua en el tanque domiciliario, mientras se normaliza el abastecimiento”, dice el comunicado y agrega que para consultas hay que comunicarse al 0800 222 4827, número que corresponde al EPAS.