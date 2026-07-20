Comenzó la construcción del Centro de Día de Salud mental en San Patricio del Chañar

El edificio contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 45 metros cuadrados, destinado a actividades grupales y terapias

Con una superficie total de 75 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 180 días corridos, comenzó la construcción del nuevo Centro de Día de Salud Mental en San Patricio del Chañar.

El nuevo dispositivo de salud mental permitirá ampliar la capacidad de atención, mejorar el trabajo interdisciplinario y fortalecer el acompañamiento comunitario de personas con padecimientos de salud mental, promoviendo un acceso más cercano, integral y oportuno a este tipo de servicios.

El edificio contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 45 metros cuadrados, destinado a actividades grupales y terapias, con iluminación y ventilación adecuadas. Además, incluirá un baño adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad universal, y un área de recepción equipada con escritorio de atención, asientos y un espacio de espera funcional.

La inversión es financiada por el Gobierno provincial, mientras que el municipio participa en el desarrollo del proyecto, en el marco de una política de fortalecimiento del sistema público de salud.

Durante la firma del convenio, realizada en junio, el ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó que “la salud mental se resuelve en comunidad, en el territorio, y se piensa de puertas afuera para dar respuestas y acompañar el crecimiento poblacional”.

Desde el Hospital de San Patricio del Chañar señalaron que el área de salud mental registra una importante demanda, por lo que la construcción del Centro de Día representa una obra estratégica para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las prestaciones.