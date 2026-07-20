Neuquén pavimentará 174 kilómetros de rutas para fortalecer la conexión de Vaca Muerta con Chile

La Provincia del Neuquén quedó habilitada para acceder a un financiamiento de 250 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

La Provincia del Neuquén quedó habilitada para acceder a un financiamiento de 250 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a la ejecución de obras estratégicas de infraestructura vial y energética.

El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley 3568 mediante el Decreto 922. La norma, sancionada recientemente por la Legislatura provincial, autoriza el acceso al crédito para llevar adelante el “Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia del Neuquén”.

El plan contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas que permitirán mejorar la conexión terrestre con Chile a través del paso internacional Pichachén. La obra busca fortalecer la integración regional y consolidar una vía estratégica hacia el océano Pacífico.

Entre los trabajos previstos se encuentra la pavimentación del corredor que une Andacollo, Los Miches, Guañacos y el paso internacional Pichachén. También se incluye la Ruta Provincial 21, en el tramo comprendido entre Loncopué, El Huecú y El Cholar.

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 15 años, con una tasa de interés final estimada de entre el 5,40 y el 5,50 por ciento anual. Además, contempla un período de gracia de hasta 66 meses.