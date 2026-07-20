Plaza Huincul: dictarán una capacitación gratuita sobre monotributo para emprendedores

La modalidad será presencial, con clases teórico-prácticas y una duración de seis semanas.

Plaza Huincul, a través de la Agencia de Desarrollo Municipal, lanzó la capacitación “Monotributo para emprender: formalizar y hacer crecer tu emprendimiento”, una propuesta destinada a fortalecer las capacidades administrativas de los emprendedores que participan del programa “Plaza Emprende”.

Durante la capacitación se abordarán temas como las categorías, costos y procedimientos de inscripción al monotributo, el uso básico de la facturación electrónica y las obligaciones previsionales e impositivas ante ARCA y Rentas.

La modalidad será presencial, con clases teórico-prácticas y una duración de seis semanas.

Las jornadas de cursado se desarrollarán los martes de 18 a 19:30 y los miércoles de 16 a 17:30, en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador Nº 517.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en la Agencia de Desarrollo Municipal, ubicada en Avenida del Libertador 514, o comunicarse al teléfono 299-4109658 para obtener más información.