Buscan intensamente a una joven de 18 años desaparecida en Zapala

Fue vista por última vez en el hospital zonal Zapala

La Policía del Neuquén solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Samantha Merlina Valdez, de 18 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 19 de julio de 2026, cuando fue vista por última vez en el hospital zonal Zapala, ubicado sobre calle Luis Monti N° 155 de esa ciudad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la joven es de nacionalidad argentina, mide 1,65 metros, tiene tez trigueña, contextura física delgada, cabellos lacios y largos, y ojos oscuros.

Al momento de su desaparición vestía un pulóver negro, pantalón negro con vivos blancos y chancletas blancas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala, con intervención del CENAF Zapala, que lleva adelante las tareas de búsqueda para establecer el paradero de la joven.

Las autoridades solicitan a toda persona que pueda aportar información útil que se comunique de inmediato con la unidad policial más cercana o con la Policía del Neuquén, a fin de contribuir con la investigación y agilizar las tareas de localización.