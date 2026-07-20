La escuela de taekwondo Sabon Sung participó de un torneo Open Kid

Fue una delegación de 15 alumnos y alumnas

La escuela de taekwondo Sabon Sung participó en un torneo Open Kid destinado a categorías infantiles. La delegación estuvo integrada por un total de 15 competidores, quienes asistieron al evento en compañía de sus padres y familiares.

El desarrollo de la jornada se centró en la participación de los niños en la disciplina y el acompañamiento familiar. Al concluir la actividad, se informó que todos los alumnos de la escuela recibieron una medalla por su desempeño en el certamen.

Esta participación permitió a los estudiantes sumar experiencia en una competencia de modalidad abierta, integrando la actividad deportiva con un espacio de recreación para los asistentes.