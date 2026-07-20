Bomberos de Plaza Huincul advierten por un intenso banco de niebla que reduce la visibilidad en las rutas

En la zona urbana la visibilidad se ubica en aproximadamente 150 metros

Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul advirtieron por la presencia de un intenso banco de niebla que afecta a la localidad y a distintos sectores de la región, con una marcada reducción de la visibilidad y un aumento del riesgo para quienes deben circular por las principales vías de tránsito.

Según informaron, en la zona urbana la visibilidad se ubica en aproximadamente 150 metros. En tanto, sobre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 17, se reduce a apenas 10 metros.

Las condiciones podrían mantenerse durante toda la jornada, por lo que desde el cuartel solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

Ante la presencia de niebla, se recomienda reducir la velocidad, circular con las luces bajas encendidas y utilizar las luces antiniebla en caso de contar con ellas. También se aconseja aumentar la distancia de seguridad respecto del vehículo que circula delante y evitar maniobras bruscas o sobrepasos innecesarios.