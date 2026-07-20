Cutral Co: Así están los cortes de calles por la obra pluvioaluvional

Las modificaciones de cortes se cambian, según las condiciones climáticas.

Este lunes 20, se actualizó el cronograma de corte de calles de la obra del plan pluvioaluvional que avanza en el barrio Cooperativa de Cutral Co.

De acuerdo a lo que informó la secretaría de Obras Públicas, debido a las condiciones climáticas hay modificaciones. Por el día de hoy lunes 20 permanecerá cortada la calle Principal Sáez, entre La Pampa y Badilla.

Se recuerda que las habilitaciones son provisorias y podrán modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas, cuando resulte necesario para resguardar la seguridad de quienes circulan por el sector.

En el plano se identifica la siguiente información:

Rojo: cortes de calles actualmente vigentes.

Gris: sectores donde se están desarrollando los trabajos.

Verde: calles habilitadas provisoriamente para la circulación vehicular hasta el inicio de las tareas de pavimentación.