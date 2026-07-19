Plaza Huincul presentó el cronograma de Recreo Comunitario para el receso invernal

Plaza Huincul dio a conocer el cronograma del programa Recreo Comunitario, una propuesta destinada a niños y familias durante el receso invernal, con actividades recreativas que recorrerán distintos barrios de la ciudad.
Las jornadas se desarrollarán entre el 21 y el 25 de julio, en el horario de 15:00 a 18:00, ofreciendo un espacio de encuentro, entretenimiento y participación comunitaria.
El cronograma previsto es el siguiente:
- Lunes 21 de julio: Barrio Centenario (Sede), de 15:00 a 18:00.
- Martes 22 de julio: Barrio Norte (Sede), de 15:00 a 18:00.
- Miércoles 23 de julio: Barrio Altos del Sur, de 15:00 a 18:00.
- Jueves 24 de julio: Barrio Otaño (Sede), de 15:00 a 18:00.
- Viernes 25 de julio: Barrio Universitario, en el Club Silam, de 15:00 a 18:00.
Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca acercar propuestas recreativas a los diferentes sectores de la ciudad, promoviendo la integración y el disfrute de las vacaciones de invierno en un ámbito seguro y participativo.
La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse a las actividades programadas en cada uno de los barrios.