Más de 25 iglesias de Cutral Co recibieron certificados tras capacitarse en Multimedia y Sonido

Una propuesta impulsada para fortalecer las herramientas técnicas y comunicacionales de las comunidades de fe de la ciudad.

Más de 25 iglesias de Cutral Co participaron del acto de cierre y entrega de certificados de la capacitación en Multimedia y Sonido, una propuesta impulsada para fortalecer las herramientas técnicas y comunicacionales de las comunidades de fe de la ciudad.

La ceremonia se desarrolló este sábado por la tarde en el Centro Cultural José H. Rioseco y reunió a representantes de las instituciones religiosas que formaron parte de la iniciativa.

El acto contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, la subsecretaria de Familia y Culto, Grace Hitz, y la concejal Jesica Rioseco, quienes acompañaron la entrega de diplomas a los participantes.

La capacitación estuvo a cargo de Cristian “Chino” Arévalo, responsable del área de Sonido, y Victoria Páez, capacitadora en Multimedia. Durante el curso, los asistentes adquirieron conocimientos vinculados a la operación de sonido, el manejo de recursos audiovisuales y herramientas de comunicación aplicadas a las actividades que desarrollan las iglesias.

Como parte del cierre, el escenario fue protagonista de una serie de presentaciones artísticas a cargo del Coro de Niños San Juan Bosco, Tabernáculo de David, Coro Infanto Juvenil Bethel, Emanuel Iglesia Mahanaim, Fuego Real, Abisúa, Comunidad Espíritu Santo, Jóvenes Guerreros, Facu Guzmán y Lazos de Amor.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue que los propios participantes de la capacitación estuvieron a cargo de la operación del sonido del evento, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación.