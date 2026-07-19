Disturbios en el monumento a Messi tras la final del Mundial

La Policía debió intervenir para controlar la situación

El encuentro posterior a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España terminaron con momentos de tensión y disturbios en el Monumento a Lionel Messi, donde se habían concentrado familias y niños.

Según relataron testigos, cuando comenzó el segundo tiempo del partido se produjo un importante despliegue policial en el lugar. Arribó una traffic del grupo GEOP, acompañada por alrededor de 15 motocicletas con dos efectivos cada una. También llegó una camioneta del GEOP y, posteriormente, un patrullero.

A ese operativo se sumó el personal policial que ya se encontraba en el sector. De acuerdo con los presentes, en el momento de mayor despliegue habría habido más de 50 efectivos en el lugar.

Tras la final, se registraron peleas entre hombres y mujeres, mientras niños y familias permanecían en las inmediaciones del monumento. La Policía debió intervenir para controlar la situación y evitar que los incidentes pasaran a mayores.