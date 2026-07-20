Huincul: La EPJA N°12 retomará las actividades el 27 de julio

Quienes deban presentar la documentación correspondiente a la inscripción podrán hacerlo en la sede de la escuela en los horarios establecidos de 9 a 12 y de 14 a 17.

La Escuela de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) N°12 informó que comenzó el receso invernal y que las actividades administrativas y académicas se reanudarán el próximo 27 de julio.

Desde la institución aclararon que, durante este período, quienes deban presentar la documentación correspondiente a la inscripción podrán hacerlo en la sede de la escuela en los horarios establecidos de 9 a 12 y de 14 a 17.

Además, la comunidad educativa recordó que las consultas podrán realizarse a través del teléfono fijo 4963287 o por WhatsApp al 299 4027277.