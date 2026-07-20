La ENERC abrió las inscripciones para la tecnicatura en Realización Cinematográfica

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de octubre para realizar el Curso Virtual Obligatorio (CVO)

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Patagonia Norte abrió este lunes 20 de julio las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de la Tecnicatura en Realización Cinematográfica Integral.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de octubre para realizar el Curso Virtual Obligatorio (CVO), que constituye el primer requisito para acceder al proceso de ingreso a la institución. La propuesta se desarrollará bajo una modalidad asincrónica.

Luego de completar el curso, los aspirantes de Neuquén, Río Negro y La Pampa podrán participar de las dos instancias del examen de ingreso.

La inscripción se realiza a través del sitio oficial de la ENERC, en el apartado correspondiente al ingreso 2027.

La sede Patagonia Norte depende de la secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Es una institución pública y gratuita que ofrece una formación terciaria con título oficial de validez nacional.

La carrera tiene una duración de tres años y combina formación teórica, técnica y estética con prácticas utilizando equipamiento profesional para la realización audiovisual. Entre los recursos disponibles se encuentran cámaras de video, televisión y cine digital, equipos de iluminación, carro de travelling, equipos de sonido e islas profesionales de edición, color y sonido.

La formación está a cargo de docentes y profesionales con reconocida trayectoria en el ámbito cinematográfico y audiovisual.

En sus nueve años de trayectoria, la ENERC Patagonia Norte produjo más de 165 ejercicios audiovisuales, entre cortometrajes documentales, ficciones, adaptaciones de obras literarias regionales y trabajos de tesis. Algunas de estas producciones participaron en festivales nacionales e internacionales, incluido el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Nuevo equipamiento para la sede

El vicerrector de la ENERC Patagonia Norte, Lucio Pugni, informó que durante este año se incorporó nuevo equipamiento informático para fortalecer las clases virtuales y presenciales.

La adquisición incluyó cuatro monitores de 34 pulgadas y cuatro computadoras completas. También se sumaron televisores de 65 pulgadas para cada una de las aulas.

Para obtener más información sobre la carrera y el proceso de ingreso, se puede consultar el sitio oficial de la ENERC o realizar consultas a través del correo electrónico enercpatagonia@campus.enerc.gob.ar. La institución también brinda información mediante sus redes sociales: Instagram @enercpatagonianqn y Facebook ENERC Sede Patagonia Norte.