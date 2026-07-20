Solicitan nombrar “Juan Carlos Patuco Quiñiñiri” a una plaza de Cutral Co

El pedido busca rendir homenaje al recientemente fallecido vecinalista, en reconocimiento a su trabajo solidario y activa labor al servicio de la ciudad.

El pedido busca rendir homenaje al recientemente fallecido vecinalista, en reconocimiento a su trabajo solidario y activa labor al servicio de la ciudad.

Este lunes 20, Día del Amigo, ingresó una nota al Concejo Deliberante de Cutral Co solicitando asignar el nombre Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri a una plaza del barrio Pampa, ubicada entre las calles Sarmiento, Gobernador Elordi y Maestros Neuquinos.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la Provincia —y vecino de la localidad—, Jorge Tobares, a través de una carta dirigida al presidente del Cuerpo Legislativo, Jesús San Martín.

En la nota, se destacan los “valores sociales de solidaridad, resiliencia, humanidad y compromiso” que “reflejan el legado que nos dejó el querido Juan Carlos ‘Patuco’ Quiñiñiri”, quien dedicó activamente 25 años de su vida al trabajo vecinalista con humildad y humanidad.

El escrito expone la trayectoria de Quiñiñiri en el trabajo diario, de militancia y vocación de servicio, coordinando y llevando adelante actividades solidarias, recreativas y de contención. Su dedicación lo llevó a ocupar una de las bancas en el Concejo Deliberante en el período comprendido entre 2003 y 2007.

Iniciativas como esta se inscriben en una idea más amplia de reconocimiento a las trayectorias sociales y políticas de quienes forjaron la identidad de la ciudad con su compromiso cotidiano.

Nombrar un espacio verde con los nombres de vecinas y vecinos que dedicaron su vida al trabajo comunitario es una forma de inscribir esa historia en la memoria colectiva, para que perdure más allá del tiempo y siga presente en la vida diaria de quienes habitan y transitan la ciudad.

Asimismo, la presentación realiza un recorrido por su intenso trabajo desde la comisión vecinal del Barrio Pampa, así como su participación en la gestión provincial a través de la Dirección Provincial de Tierras, “forjando acciones y proyectos para el desarrollo de la ciudad de Cutral Co”.

Finalmente, Tobares precisa que “son el recuerdo y el reconocimiento de los vecinos los que motivan esta propuesta de homenaje”, y que este hecho legislativo supondrá “un motivo de celebración, con su familia, allegados y para todas las personas que han tenido a Patuco en sus vidas”.