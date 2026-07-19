Neuquén cuenta con la primera escuela de pesca con mosca del país

El crecimiento de la pesca con mosca en los últimos tres años impulsó la creación en Neuquén de la primera escuela del país dedicada a la formación en esta disciplina. Actualmente, el espacio cuenta con más de 60 alumnos activos y ya capacitó a más de 2.000 personas en distintas localidades de la provincia.
La propuesta, impulsada por la secretaría de Deportes, ofrece formación en lanzamiento (Fly Cast) y atado de moscas, con niveles para principiantes y avanzados. Las actividades están destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Durante los últimos tres años, las clínicas y jornadas de capacitación se realizaron en Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, Manzano Amargo, Las Ovejas y Andacollo, entre otras localidades.
En el último año, el programa amplió su alcance a Loncopué, Rincón de los Sauces, Piedra del Águila y San Martín de los Andes, consolidando presencia en las siete regiones de la provincia.
La dirección técnica está a cargo de Nicolás Barros, instructor certificado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca y la Mel Krieger School. La formación se desarrolla entre marzo y octubre y busca consolidar a Neuquén como referente nacional de la pesca con mosca.