Rioseco inauguró un nuevo espacio en la Casa de los Abuelos y los animó a “no estar en la casa, solos”

"Verlos juntos es un placer, esta es una manera de no estar en la casa solos", dijo el intendente

El intendente Ramón Rioseco convocó a los adultos mayores a sumarse a las actividades en la Casa de los Abuelos, tras inaugurar un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) que se suma al anterior que ya tenía la institución.

Con un desayuno compartido se celebró la apertura del espacio que permitirá la continuidad de las actividades en la sede que alberga a adultos mayores de la zona.

Rioseco destacó la inversión “para los sectores más vulnerables, que son los niños y los abuelos, la tercera edad tan olvidada en esta Argentina, que los trata tan mal”.

Y aseguró que esta nueva infraestructura “servirá para acompañarlos en esta etapa de la vida donde paradójicamente somos más felices porque empezamos a comprender mejor la vida, los tiempos, los amigos”.

El jefe comunal los animó “a seguir siendo felices, en una etapa donde se necesita estar juntos, para nosotros construir este espacio, verlos todos juntos, es un placer porque es una manera de no estar en la casa solos, de no estar sin hacer nada, de tener una planificación de actividades y viajar mucho”.