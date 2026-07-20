Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul celebraron un nuevo año de vida

Cumplieron 28 años y hubo acto.

En Plaza Huincul, la Central 17 celebró este domingo 28 años de actividad en la comunidad. A lo largo de estas casi tres décadas lograron avanzar y crecer, tanto en la formación como en las instalaciones y los elementos con los que deben combatir los incendios.

La ceremonia se hizo en el salón de actividades físicas de la Epet N° 10 de Plaza Huincul. Desde la comuna huinculense, la secretaria de Gobierno de la municipalidad de Plaza Huincul, Anahí Bobadilla, participó del acto en representación del Ejecutivo.

“Les hacemos llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada integrante de la institución por su vocación de servicio, compromiso y permanente trabajo al cuidado de nuestra comunidad”, se indicó desde el municipio.

Desde el propio cuartel dejaron su mensaje también en esta ocasión: “veintiocho años de compromiso inquebrantable con nuestra comunidad, de hombres y mujeres que, con vocación, entrega y solidaridad, han respondido al llamado del deber sin importar la hora, el clima o las dificultades”.

Agregaron que “cada guardia realizada, cada capacitación, cada intervención y cada gesto de servicio forman parte de una historia construida con esfuerzo, sacrificio y el acompañamiento permanente de nuestros vecinos”.

En este nuevo aniversario “queremos rendir homenaje a quienes forjaron el camino, agradecer a quienes hoy continúan escribiendo esta historia y reconocer a nuestras familias, socios, colaboradores e instituciones que nos acompañan día a día”.

“Renovamos el compromiso que asumimos hace 28 años: proteger vidas, cuidar bienes y estar siempre al servicio de nuestra comunidad”, concluyeron en su mensaje.