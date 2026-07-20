Reabren inscripción para el FinEsTec, para personas que adeudan materias y no se recibieron de las EPET

Si cursaste hasta sexto año pero no tenés el título técnico porque debés materias, podés inscribirte en el programa FinEsTec, de finalización de estudios técnicos.
Este programa permite culminar los estudios pero hay cupos limitados. La inscripción es hasta el 7 de agosto. A tener en cuenta: se necesita el certificado de finalización de estudios de la EPET 1 o EPET 10 para los postulantes de Cutral Co y Plaza Huincul. Y hay que completar el formulario con todos los datos, porque es la única manera de que se reciba la postulación.
Este es el enlace para inscribirse 👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQp4ktPy4eBJVkcJY6WKKtE9lXvf8TXhHfP91grGBRb5i7eA/viewform
Desde el ministerio de Educación se informó que el formulario corresponde a una instancia de preinscripción y no implica confirmación automática de vacante. Una vez enviada la información, deberá aguardarse la comunicación formal de aceptación por parte del programa.
Está destinado exclusivamente a egresados y egresadas de Escuelas Secundarias Técnicas de la Provincia del Neuquén que adeuden materias para la obtención de su título técnico.
Es indispensable completar todos los datos de manera correcta y veraz. Los formularios con información incompleta, errónea o inconsistente no serán considerados. Los cupos son limitados y estarán sujetos a disponibilidad.
Las consultas solamente se podrán realizar por WhatsApp: 2994 52-5836, sin concurrir al CPE, ni al ministerio.