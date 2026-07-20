Conducía una Amarok por la ruta 237 y se despistó por la calzada mojada

El incidente vial ocurrió en la mañana de este lunes por la ruta 237, a la altura del kilómetro 1317, a pocos kilómetros de Picún Leufú.
Según reportaron los bomberos voluntarios de esta localidad, el conductor de una camioneta VW Amarok terminó en la banquina, luego de perder el control y sufrir un despiste.
Tanto la persona que conducía como el resto de los ocupantes resultaron con heridas leves pero fueron trasladados por la ambulancia hasta el hospital local, para un análisis más certero.
La camioneta tiene daños en la parte del conductor. Desde los bomberos voluntarios se pidió circular con precaución ya que hay lluvia y nieve en algunos sectores, la calzada está resbaladiza. Y también aconsejaron descansar antes de realizar largas distancias.