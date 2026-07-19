La comisión barrial Cono de Seguridad y el Municipio concretaron mejoras en el barrio

El trabajo articulado entre la comisión barrial Cono de Seguridad y la Municipalidad de Cutral Co permitió avanzar en distintas mejoras para el barrio, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el orden y las condiciones de circulación de los vecinos.
Entre las acciones concretadas se destaca la colocación de cartelería en las calles del sector, una medida que contribuye a mejorar la identificación y señalización de la zona.
También se avanzó en mejoras vinculadas a la iluminación urbana, un aspecto considerado fundamental por los vecinos para poder transitar con mayor tranquilidad durante la noche.
A estas acciones se suma el mantenimiento y la limpieza de las calles, como parte de una agenda de trabajo orientada a mejorar el entorno y la calidad de vida en el barrio.